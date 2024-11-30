Van Bronckhorst'tan şoke eden tavır. Yeni kriz kapıda

Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat’ın istifası ile sonuçlanan büyük kriz sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un durumu merak konusu oldu. Yönetimin, Hüseyin Yücel Başkanlığında bugün toplanarak Hollandalı teknik adam ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Sabah’ta yer alan habere göre Hollandalı teknik adam istifa etmeyi düşünürken yönetimi şoke eden bir tavır sergiledi. Siyah-beyazlı takımın 2-0 öne geçtikten sonra 4-2 kaybettiği Göztepe müsabakasının ardından Hollandalı hoca, istifa etmeyi düşünüyordu. Ancak yönetici Kaan Şakul, soyunma odasına giderek tecrübeli teknik adamdan Maccabi Tel Aviv maçına çıkmasını istedi ve kararından vazgeçirdi.

MACCABİ MAÇI SONRASI TAKIMDAN GÖNDERİLMESİ GÜNDEME GELDİ

Maccabi mücadelesinden sonra ise Hüseyin Yücel, Van Bronckhorst ile konuşup ayrılmasını istedi. Ancak 49 yaşındaki hoca bu kez, alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti. İki yıllık imza atan Van Bronckhorst'un sezon başına 1.4 milyon Euro'dan 2.8 milyon euro olan toplam ücretinin 600'ünün ödendiği ve 2.2 milyon euro alacağı kaldığı öğrenildi. Ekibinin de 1.2 milyon euroluk maliyetinin olduğu ve 3.4 milyon euro ödenerek yolların ayrılmasının planlandığı ifade edildi.