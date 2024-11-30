Van Bronckhorst'tan şoke eden tavır. Yeni kriz kapıda

Kaynak: Sabah
Van Bronckhorst'tan şoke eden tavır. Yeni kriz kapıda

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un geleceği merak konusu olurken Hollandalı teknik adamdan yönetimi şoke eden bir hamle geldi. Hollandalı teknik adamın son hamlesinin yeni bir krize neden olacağı belirtiliyor.

Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat’ın istifası ile sonuçlanan büyük kriz sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un durumu merak konusu oldu. Yönetimin, Hüseyin Yücel Başkanlığında bugün toplanarak Hollandalı teknik adam ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Sabah’ta yer alan habere göre Hollandalı teknik adam istifa etmeyi düşünürken yönetimi şoke eden bir tavır sergiledi. Siyah-beyazlı takımın 2-0 öne geçtikten sonra 4-2 kaybettiği Göztepe müsabakasının ardından Hollandalı hoca, istifa etmeyi düşünüyordu. Ancak yönetici Kaan Şakul, soyunma odasına giderek tecrübeli teknik adamdan Maccabi Tel Aviv maçına çıkmasını istedi ve kararından vazgeçirdi.

MACCABİ MAÇI SONRASI TAKIMDAN GÖNDERİLMESİ GÜNDEME GELDİ

Maccabi mücadelesinden sonra ise Hüseyin Yücel, Van Bronckhorst ile konuşup ayrılmasını istedi. Ancak 49 yaşındaki hoca bu kez, alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti. İki yıllık imza atan Van Bronckhorst'un sezon başına 1.4 milyon Euro'dan 2.8 milyon euro olan toplam ücretinin 600'ünün ödendiği ve 2.2 milyon euro alacağı kaldığı öğrenildi. Ekibinin de 1.2 milyon euroluk maliyetinin olduğu ve 3.4 milyon euro ödenerek yolların ayrılmasının planlandığı ifade edildi.

Son Haberler
Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı
Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı
Görüntüler paylaşıldı: 6 ayrı suç örgütü çökertildi
Görüntüler paylaşıldı: 6 ayrı suç örgütü çökertildi
3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Son ankette Erdoğan’a iki şok birden
Son ankette Erdoğan’a iki şok birden