Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası!

DEM'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, 'örgüte yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

TALEP REDDEDİLDİ

Zeydan'ın katılmadığı duruşmada avukat Mehmet Emin Aktar hazır bulundu. Avukat Mahsuni Karaman davadan çekilme talebini verdi. İddia makamı Mahsuni Karamanın çekilme talebini yargılamayı uzattığı gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

Avukat Mehmet Emin Aktar süre talep etti. Mahkeme, Abdullah Zeydan'ın herhangi bir mazeret bildirmeden davaya katılmadığını belirterek, avukat Mehmet Emin Aktar'ın süre talebini yargılamayı uzattığı gerekçesiyle reddetti.

ZEYDAN'A 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

İddia makamı mütalaasını tekrarladı. Mehmet Emin Aktar savunmasına başladı. Aktar reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti reddi hakim talebini reddetti.

Mahkeme, 'örgüte yardım etmeye teşebbüs ettiği' gerekçesiyle Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Zeydan için 2015-2016 yılları arasında Hakkari, Yüksekova ve Şırnak’ta düzenlenen 7 ayrı toplantı, basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze töreninde yaptığı konuşmalar sebebiyle soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede Zeydan hakkında 'örgüt propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma', 'örgüte üye olmak' suçlarından 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Yargıtay, dava dosyası 'güvenlik' gerekçesiyle Diyarbakır’a naklini gerçekleştirdi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan savcı, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan beraatını talep ettiği Zeydan’ın 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Zeydan'a 'canlı kalkan" eylemine katıldığı gerekçesiyle 'örgüte yardım etmek' iddiasıyla 5 yıl hapis, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle ise 'basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Zeydan’ın avukatlarının 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasına itiraz etmesi üzerinde dosya Antep Bölge Adliye Mahkemesi’ne getirildi. İstinaf, 'savunma hakkının kısıtlandığı' gerekçesiyle Zeydan hakkındaki hapis cezasını bozmuştu.