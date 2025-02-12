Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Abdullah Zeydan hakkındaki karara tepki

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından belediye önünde eylem başlatıldı. Halkın bekleyişi devam ederken, Belediye Meclis üyeleri de Eş Başkan Neslihan Şedal başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya AKP’li üyeler katılmadı.

"HALKIN TALEBİNİ YOK SAYAN İKTİDAR AKLI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Toplantının açılışında konuşan Neslihan Şedal, "Her gün anayasanın hiçe sayıldığı bir dönemle karşı karşıyayız. Her güne bir hukuksuzlukla başlıyoruz. Kürt halkının iradesini yok saymak, AKP’nin bir geleneği oldu. Kürtlerin dilini, kültürünü yok etme politikasına uzun bir süredir tanıklık ediyoruz. Bu akıl artık iflasın eşiğine gelmiştir. Kürt halkının kazanımlarını yok sayarak kendilerini yaşatmak isteyenler yok olmaya mahkumdur. Halka nefes aldırmayan, halkın demokrasi, adalet talebini yok sayan iktidar aklı ile karşı karşıyayız. Halkımız adalet istiyor. Halkın talebini görmezden gelen, kendi kimliği ve dili ile yaşamak isteyen halka karşı çıkan AKP iktidarı son çırpınışlarını yaşamaktadır" diye konuştu.

"KAYYUMLARINIZ SİZİ BU KENTTE TABELA PARTİSİ HALİNE GETİRDİ"

Şedal, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Halkın iradesini yok sayan AKP, bugün ikiyüzlü bir siyaset yürütüyor ve bu süreci baltalamak istiyor. Hepimizin çözüm süreci için çağrı beklediğimiz bir dönemde bu girişim kabul edilemez. Buradan soruyoruz; iradesini yok saydığınız bir halkla nasıl barışacaksınız? Bu halk sizi kayyumlarınızla tanıyor. Kayyumlarınız sizi bu kentte tabela partisi haline getirdi. Siz bizi yok sayarsanız işte Van halkı burada 14’te 14 yapar. Halk sizin kayyum siyasetinizden memnun olsaydı kayyumunuzu seçerdi. Van, onurlu bir halka sahip. Van halkı her zaman onuruna sahip çıkmış bir halktır. Her defasında iradesine sahip çıkmayı öncelemiştir. Halk bugün iradesine sahip çıkıyor. Bu yargı kumpaslarıyla halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermemiz gerekiyor. Van halkı buna izin vermeyecek. Biz direneceğiz. Burayı sahipsiz bırakmayacağız.”

Şedal’in konuşmasının ardından Meclis toplantısına katılan sivil toplum örgütleri temsilcileri de söz alarak yaşananlara tepki gösterdi. Meclis Toplantısı tek gündem maddesi olan ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü’nün kurulması talebi, mecliste bulunan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.