Van Büyükşehir Belediyesinden Vanspor taraftarına jest

Van Büyükşehir Belediyesi, Vanspor'un Batman Petrolspor ile 1. Lig yolunda Play-Off finali oynayacağı Kayseri'de taraftarları götürmek üzere 60 adet otobüs tahsis etti.

Vanspor'un Kayseri'de Batman Petrolspor ile oynayacağı 1. Lig Play-Off final müsabakası kentte büyük heyecan oluşturdu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok farklı şehirden Kayseri'ye giden Vanlı futbolseverler, takımlarını final müsabakasında yalnız bırakmıyor. Bugün oynanacak müsabaka öncesi Van'dan da çok sayıda araç Kayseri'ye taraftarları götürdü. Şehirde taraftarlara en büyük ulaşım desteğini de Van Büyükşehir Belediyesi sağladı. Van Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen 60 otobüs ile Eski Emniyet Kavşağı'ndan hareket eden binlerce taraftar, maçın heyecanını Kayseri de yaşayacak.

Önlerinde "Büyükşehir Belediyesi Vanspor'a başarılar diler" yazılı pankartlarla yola çıkan otobüslere binen taraftarlar, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.