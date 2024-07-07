Van Dijk'ten Barış Alper itirafı

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçta en çok karşı karşıya gelen iki isim Barış Alper Yılmaz'la Virgil van Dijk oldu.

Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen 32 yaşındaki oyuncu Barış Alper'i durdurmaya çalışırken zorlandı hatta bir pozisyonda da sarı kart gördü.

Van Dijk, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık.

Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu.

Takımımla çok gurur duyuyorum. Biz de çok iyi başladık, topa sahip olmada ve rakibin topa sahip olmasında. Sonra daha özensiz oynadık ve tehlikeli yerlerde toplar kaybettik. Sonuç olarak, çok fazla top kaybı yapmamamız nedeniyle kontrataklarla daha tehlikeli oldular. İkinci yarıda sakin kalmalı ve yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliydik. Bunu da iyi yaptık."