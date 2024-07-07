Van Dijk'ten Barış Alper itirafı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Van Dijk'ten Barış Alper itirafı

Hollanda Milli Takımı'nın ünlü defans oyuncusu Van Dijk, Barış Alper Yılmaz'la ilgili açıklama yaptı.

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçta en çok karşı karşıya gelen iki isim Barış Alper Yılmaz'la Virgil van Dijk oldu.

Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen 32 yaşındaki oyuncu Barış Alper'i durdurmaya çalışırken zorlandı hatta bir pozisyonda da sarı kart gördü.

Van Dijk, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık.

Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu.

Takımımla çok gurur duyuyorum. Biz de çok iyi başladık, topa sahip olmada ve rakibin topa sahip olmasında. Sonra daha özensiz oynadık ve tehlikeli yerlerde toplar kaybettik. Sonuç olarak, çok fazla top kaybı yapmamamız nedeniyle kontrataklarla daha tehlikeli oldular. İkinci yarıda sakin kalmalı ve yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliydik. Bunu da iyi yaptık."

Son Haberler
Apple kullanıcıları dikkat: Bu mesaj size de gelirse sakın açmayın! Verileriniz saniyeler içinde çalınıyor Teknoloji
Apple kullanıcıları dikkat: Bu mesaj size de gelirse sakın açmayın! Verileriniz saniyeler içinde çalınıyor
Bakan açıkladı. Milyonlarca araca denetim Gündem
Bakan açıkladı. Milyonlarca araca denetim
Tarihe geçtiği maçı ağlaya ağlaya tamamladı Spor
Tarihe geçtiği maçı ağlaya ağlaya tamamladı
Düğünlerin yeni gözdesi: Fiyatı 600 lira. Herkes onu arıyor Ekonomi
Düğünlerin yeni gözdesi: Fiyatı 600 lira. Herkes onu arıyor
NASCAR ilk elektrikli yarış arabasını tanıttı Spor
NASCAR ilk elektrikli yarış arabasını tanıttı
Naci Görür depremlerin ne zaman biteceğini açıkladı: Hepimiz biteriz Gündem
Naci Görür depremlerin ne zaman biteceğini açıkladı: Hepimiz biteriz
Fatih Terim isyan etti Spor
Fatih Terim isyan etti