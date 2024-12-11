Van dondu, ağaçlar kırağı tuttu

Kaynak: İHA

Van'ın Özalp ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Van'ın Özalp ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 bin 100 rakımdaki Özalp ilçesinde bir haftadan bu yana soğuk hava etkili oluyor. Sıcaklıklar gece sıfırın altında 10-12 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde ise eksi 5 dereceyi gördü. Etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürerek trafikte aksamalara neden oldu. İlçede soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu, kırağı nedeniyle ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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