Van-Erek Dağı’ndan düşen kişi kurtarıldı

Van'da çıktığı Erek Dağı'nda dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van-Erek Dağı’ndan düşen kişi kurtarıldı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesi sınırları içerinde bulunan Erek Dağı’na çıkan Aydın Işık (50) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Durumun haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında yaralı vatandaşa ulaşan ekipler, yaptıkları ilk müdahalede sol kol ve göğüs bölgesinde sıkıntı olduğunu tespit etti. Yaralı vatandaş, bulunduğu alandan güvenli bir şekilde indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA

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