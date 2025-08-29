Van Gölü Canavarı

Trump’ın 5 Kasım 2024’te seçimleri kazanarak ikinci kez ABD başkanı seçilmesi, birçok ülkede iktidarların iç ve dış politik yaklaşımlarını gözden geçirmesine neden oldu. İkinci kez seçildiği için dünya Trump’ı tanıyor, tarzını ve uygulayacağı politikaları biliyordu. Herkes, durumuna göre pozisyon aldı. Türkiye için Trump’ın ilk döneminde Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup yol haritası işlevi gördü. Böylece oradaki tavsiyeye uygun bir açılım sürecine girildi.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla MHP yeni süreci üstlenen taraf oldu. Şimdi de halkı ikna etmek için “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temalı programlar düzenliyorlar. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Süreç Buluşmaları”nın ikincisi İstanbul’da yapıldı. Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa’nın temel hükümlerine ilişkin tartışmalara kapalı olduklarını vurgulayarak: “Bizden hiç kimse, Anayasa’nın ilk 4 maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini, vatandaşlık tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun, hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz.” diyerek kendince söz verdi. Bahçeli'nin Ekim 2024 daveti öncesi en sert söylemleri DEM’e yöneltenler, bugün sürece karşı temkinli duranlara gözlerini karartarak en sert ifadeleri kullanırken en ufak tutarlılık kaygısı taşımıyorlar. Hâlbuki MHP'nin yalnızca DEM hakkında söyledikleri ve dönüşlerini yazmaya kalksak bu köşe yetmez. Buna rağmen şimdi sözlerine inanılmasını bekliyorlar.

Bu arada iktidarın DEM’e verdiği sınırsız tavizler ve Öcalan’ın fikir babası olduğu komisyon faaliyetlerinin gizli yürütülmesi, kamuoyunda ciddi tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bu endişeleri İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan'ın X'te yaptığı bir paylaşımla dile getirmesine komisyondaki MHP’li üye Yücel Bulut yine X'te “Van Gölü Canavarını da istediler.” diyerek alaycı bir üslupla cevap verdi. Bu üslupla verilen cevap komisyonda o kadar parti ve üye olmasına rağmen MHP'nin sürece ne kadar sahip çıktığını ve argümanlarının ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu gösteriyor. Aynı MHP, Türklerin Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı kutlamalarında teşkilatlarına yasaklar koyarak, Türk adını dahi kullanamayacak hâle getirecek kadar süreci koruyor.

Devlet aklı kılıfına sokularak pazarlanan bu yeni süreç, maalesef MHP ve DEM’in faaliyetleriyle Türk milletini ve Türk kimliğini yok etme sürecine dönüşmüştür.

MHP’nin nasıl böyle bir sürecin baş aktörü olduğunu gerçekten anlayamıyorum.

“Bu açılım neden gerekli?” sorusuna, “Bölünmeyi engelliyoruz." dışında hiçbir cevapları yok.

Tehdit, hakaret ve alayla sürece direnenleri sindirmeye çalışıyorlar ama bütün olası taarruzlarına rağmen yine de soruyorum:

Öcalan’sız bir süreç mümkün değil miydi? Neden çözüm sürecini “bebek katili” üzerinden inşa ederek, bütün Kürt kökenlileri terör örgütünün kucağına ittiniz?

Türkiye’nin bölüneceği söylemine gerçekten inanıyor musunuz? Kürtler bölünmek için bu kadar isteklilerse gelecekte nasıl birlikte yaşayacağız?

Neden Türk devletinin bölünmesini engellemek adına, Türklüğün ve devletin içini boşaltıyorsunuz? Terör örgütü ve lideri ile Türk devletini eşit olarak masaya oturtarak ne elde edeceksiniz? Bu şekilde niteliğini kaybetmiş bir nicelikten ne murat ediyorsunuz?

Her türlü etnikçiliğin azdırıldığı bir ortamda elde kalan müesseseye Türk devleti denilebilir mi?

Kürtler ve Araplar için cazip hâle getirmeyi vaat ettiğiniz Türkiye'de, Türkler için nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?

Bu açılım sürecinin orkestrasyonunu yapan ABD’nin Ankara Büyükelçisinin faaliyetleri sizi rahatsız etmiyor mu? ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye için “Merkezi bir devlet yerine herkesin kültürünü koruyabildiği bir yapı düşünülmeli” önerisi Türkiye için de geçerli mi?

Zengezur Koridoru’nun bir Amerikan şirketine (muhtemelen Yahudi iş insanlarına ait olacak) 99 yıllığına işletmeye verilmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Bu konuda neden hiçbir açıklamanız olmadı?

Gazze için hiçbir şey yapmayıp her fırsatta Türk bayrağıyla aynı boyutta Filistin bayrağı asmak sizi “dava sahibi” mi yapıyor? Gazze için bir öneriniz var mı? Trump Gazze'yi 99 yıllığına bir şirkete devrederse tepkiniz olacak mı?

Bir oldu-bittiye zemin hazırlamak için, tam yetkili olmayan ağızlardan verilen sözlerin tutulmasının garantisi nedir? Neden bu garanti sözü, süreci başlatan en yetkili ağızdan gelmiyor?

Öncülüğünüzde yürüyen açılım sürecinde AKP sizinle aynı hizaya gelmez ya da gelemezse ittifakı bozacak mısınız?

Van Gölü Canavarı verilecek mi? Asıl önemlisi Van kedilerinin durumu ne olacak?

Son olarak beş yıl sonra kendinizi nerede, bebek katili Öcalan'ı nerede görüyorsunuz?

Türk milliyetçilerinin Öcalan sürecine dair kaygı ve endişelerini akıllarınca kürsülerden tahfif edenlerin bu sorulara cevaplarını ve samimi duygularını gerçekten çok merak ediyorum.