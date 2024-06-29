Van Gölü canavarı ilk kez bu kadar net görüldü

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Van Gölü canavarı ilk kez bu kadar net görüldü

Van Gölü üzerinden uçakla geçen bir kişi Van Gölü canavarının görüntüsünü paylaştı.

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