Van Gölü canavarı yerini misafiri kırlangıçlara bıraktı

Van Gölü canavarı yerini onlara bıraktı

Berrak ve temiz akışıyla Müküs Çayı, sesi ve görüntüsüyle ziyaretçileri büyülüyor. Çayın kaynağındaki mağaranın tavanında, yüzlerce kırlangıcın yuvasını keşfeden vatandaşlar, kırlangıçların yavrularını besleme anlarını da gözlemleme şansı buluyorlar.

Öte yandan, Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi'nde dik bir tepe yamacına yuva yapan binlerce kırlangıç, etkileyici bir manzara sunuyor.

Van Gölü'nün sazlık alanlarında sinek avlayarak yaşamlarını sürdüren kırlangıçlar, eylül ayının sonlarına doğru bölgeden ayrılıyorlar.

Müküs Çayı'nı ziyaret eden gazeteci Ziya Türk, "Şu an Bahçesaray ilçesindeyiz. Burası, Müküs Çayı'nın kaynağı olarak biliniyor. İnsanlar genellikle su için buraya geliyorlar, ancak burada dikkat çeken başka bir güzellik var. Genelde evlerin balkonlarında veya toprakta, kendilerini güvende hissettikleri yerlerde yuva yapan kırlangıçlar, bu mağaranın duvarlarını yuva yapmak için güvenli ve huzurlu bir yer olarak seçmişler. Su için gelen insanlar, kırlangıçları da merakla izliyorlar," diyor.