Van Gölü her geçen yıl biraz daha çekiliyor

Bu yıl önceki yıllara göre daha fazla yağış olmasına rağmen, Van Gölü'nde su seviyesinin istenen düzeyde yükselmediği gözlemlendi. Özellikle Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki sahillerde su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler, vatandaşları şaşırttı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde, iklim değişikliği ve tarımsal sulamaya bağlı kuraklık nedeniyle suların çekilmesi dikkat çekiyor. Su seviyesindeki düşüş, iklim değişikliği, tarımsal sulama ve diğer insan etkileri nedeniyle endişe verici bir durum haline geldi. Bu durum, göldeki ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratırken, bölgedeki yerel yaşam ve tarım faaliyetlerini de etkiliyor.

Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, özellikle Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde adeta mikrobiyalit tarlalarını andırıyor. Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki binlerce mikrobiyalit, havadan da görüntülendi. Bu görüntüler, bir yandan görsel bir güzellik sunarken, diğer yandan su çekilmesinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, göldeki çekilmenin yağışların yanı sıra Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'daki tarımsal sulamalardan kaynaklandığını belirtiyor. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, sondajların Van Gölü'nü besleyen kaynaklara olumsuz yansıdığını ifade ederek, "Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte bazı havzalarda, özellikle göllerde seviye alçalması yaşanmakta. Türkiye'nin doğusunda yer alan Van Gölü Havzası'nda da benzer bir durum yaşanmakta. Özellikle son 4 yıldır yağışlarda bir düşüş yaşanmaktadır. Bu yıl biraz daha yağış miktarı artsa da genel olarak seviyede bir alçalma söz konusudur. Bu seviye alçalmasına neden olan bazı temel faktörler var. Bunların başında yağışlar gelmektedir. Van Gölü Havzası'ndaki yağış istasyonundaki verilere baktığımızda, son yıllarda ortalama yağışın altında kaldığını görebiliyoruz. Diğer bir sebep ise tarımsal sulamada kullanılan sulardır. Özellikle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'dan Erciş'e doğru bir tarım havzası var. Bu alanlarda sondajlarla ciddi bir su tüketimi var. Bu su tüketimi, gölü besleyen kaynaklara olumsuz yansımaktadır. Bazı kaynaklar yer altı su seviyesinin düşmesi ile birlikte kurumuş durumda. Dolayısıyla bu iki temel faktör nedeniyle göl seviyesinde bir alçalma meydana gelmektedir. Bu süreç devam etmektedir. Van Gölü suyunun seviyesinin düşmesi, bu olumsuzlukla birlikte bazı ilginç görüntüleri de ortaya çıkarmıştır. Özellikle göl kıyısında Adilcevaz başta olmak üzere bazı kesimlerde mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başlamış ve bu mikrobiyalitler farklı ve ilgi çeken bir manzara oluşturmaktadır" dedi.