Van Gölü sahilinde hummalı temizlik

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Dünya Kıyı Günü kapsamında bir araya gelen doğaseverler Van Gölü sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneğinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, özellikle sahil boyunca biriken plastik atıklar, cam şişeler ve diğer çöpler toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Etkinliğe katılan gönüllüler, Van Gölü'nün doğal güzelliğine dikkat çekmek ve çevre kirliliğine karşı toplumsal duyarlılığı artırmak istediklerini belirtti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Van Gölü sadece bizim değil, tüm dünyanın mirası. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte onlarca torba çöp toplandı.