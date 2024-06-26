Van Gölü'nde 4 kanocu rüzgarla birlikte sürüklendi

Adilcevaz ilçesindeki Dalış Okulu önünde 4 kişi, kanolarıyla Van Gölü'ne açıldı. Rüzgarın etkisiyle kıyıya çıkamayan kanocular sürüklenmeye başladı ve gözden kayboldu. Kıyıdakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Arama ekipleri dron yardımı ile kanocuların sürüklendiği yeri belirleyerek, kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Kazazedeler Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alırken durumlarının iyi olduğu belirtildi.