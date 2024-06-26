Van Gölü'nde 4 kanocu rüzgarla birlikte sürüklendi

Kaynak: DHA
Van Gölü'nde 4 kanocu rüzgarla birlikte sürüklendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'ne kanoyla açıldıktan sonra rüzgarla birlikte sürüklenerek gözden kaybolan 4 kişi, dron ile yerleri tespit edilip, ekipler tarafından kurtarıldı.

Adilcevaz ilçesindeki Dalış Okulu önünde 4 kişi, kanolarıyla Van Gölü'ne açıldı. Rüzgarın etkisiyle kıyıya çıkamayan kanocular sürüklenmeye başladı ve gözden kayboldu. Kıyıdakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Arama ekipleri dron yardımı ile kanocuların sürüklendiği yeri belirleyerek, kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Kazazedeler Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alırken durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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