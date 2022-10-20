﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu

‘Dünyanın en büyük sodalı gölü’ olarak kayıtlara geçen Van Gölü’nde kuraklık nedeniyle çekilme sürüyor. Özellikle son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, göldeki su seviyesini daha da düşürdü. Göl kıyısının birçok noktasında oluşan çekilmeyle bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu.

Balıkçıların dilekçeleri sonrası Adana Ulaştırma ve Altyapı 5. Bölge Müdürlüğü’nden gönderilen ekipler, Van ve ilçelerindeki beş bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlattı.

Tuşba ilçesine bağlı göl kıyısındaki Adır Mahallesi’nde balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, “Balıkçı barınaklarımız kullanılamaz hale geldi. Tek umudumuz; bundan sonra yağacak yağışlarda” dedi.

Balıkçılardan Cebrail Çıkla ise “Teknelerimiz barınakta mahsur kalmış durumda. Bizler de bakanlığa dilekçe verdik. Şu an barınakta derinleştirme çalışması yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda yağış artar ve böyle sorunlar yaşamayız” diye konuştu. (DHA)