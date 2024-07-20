Van Gölü’ndeki dalgalar uzaydan böyle görüldü

Van Gölü’ne serinlemek için girenlerde boğulma vakaları son haftalarda arttı. Bu yıl kentte göl, gölet ve gölete giren 19 kişi boğuldu. Uzmanlar, Van Gölü’ndeki akıntılara dikkat çekerek uyarılar yaptı.

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde 5 ana akıntı sistemi bulunduğunu söyleyerek, "Biri Tatvan Körfezi'nde saat yönünün tersine dönen bir akıntı. Van Gölü Körfezi'nde güneye doğru akan bir akıntı var. Diğer bir akıntı sistemi ise Çarpanak Adası ile gölün daha kuzeyinde olan Erciş Körfezi olarak isimlendirdiğimiz bölgedeki akıntılar. Erciş Körfezi, Çarpanak Adası ile gölün kuzeyinde kalan kısım akıntılar bakımından aslında en aktif yönünü oluşturuyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsular burada yer alıyor. Bu akarsuların etkisiyle beraber burada 3 akıntı sistemi var. Dolayısıyla mevsime rüzgara göre bu akıntılar adeta gölde hem dipte hem de yüzeyde bir akarsu gibi büyük akıntılar oluşturuyor" dedi.

VAN GÖLÜNDEKİ DALGALAR UZAYDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

NASA tarafından 2021'de düzenlenen 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen ve oyların çoğunu alarak birinci olan Van Gölü fotoğrafında göldeki ana akıntılar da görülüyor.

Uzaydan çekiler bu fotoğrafta gölün Erciş tarafının görüntülendiği öğrenildi.