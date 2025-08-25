Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi

Van Gölü'nün ekolojik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir grup doğasever, bölgenin simgelerinden biri olan Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Van Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, aralarında dağcılar, çevreciler, akademisyenler ve gönüllü vatandaşların bulunduğu yaklaşık bir grup sabah erken saatlerde Erek Dağı eteklerinde toplandı. Katılımcılar, "Van Gölü Mavi Kalsın", "Doğamızı Koru" yazılı pankartlarla zirveye doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşle ilgili açıklama yapan Vangölü Aktivistleri Genel Başkanı Erdoğan Özel, "Erek Dağı akşam yürüyüşü, dogaseverlere Van'ın doğal güzelliklerini gece ışıkları altında keşfetmek için harika bir fırsat sundu. Yaz aylarında akşam saatlerinde yapılan yürüyüşler, ilkbahar ve sonbahar gündüz yürüyüşlerine göre daha serin ve keyifli olması yönüyle bölge turizmi için büyük fırsatlar sunabilir. Yürüyüş yollarının işaretlenmesi, haritaların hazırlanması ve GPS kayıtlarının paylaşılmasıyla, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için büyük bir turizm potansiyeli açığa çıkabilir. Bu doğrultuda, Vangölü Aktivistleri ve Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği (DKSM) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Küçük Erek Dağı Gece Yürüyüşü" büyük ilgi gördü. Katılımcılar, yaklaşık üç saat süren bu yürüyüşte hem doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı hem de şehrin doğal güzelliklerini gece ışıkları altında tanıma fırsatı buldu. Bu tür etkinlikler yalnızca şehrin tanıtımına değil, aynı zamanda katılımcıların beden sağlığına, sosyal hayatına ve şehir kimliğine de katkı sunuyor. Vangölü Aktivistleri ve DKSM iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikler, doğanın korunması, şehrin tanıtılması ve sosyal hayatın canlanması adına büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer organizasyonların devam edeceğini şimdiden duyurmak isteriz" diye konuştu.