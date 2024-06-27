Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor

8 gün önce serinlemek için Van Gölü’ne giren 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanalp’ı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

20 Haziran tarihinde öğleden sonra saat 16.00 sularında Ahmet Hilmi Hanalp isimli 22 yaşındaki bir genç arkadaşları ile beraber serinlemek için Van Gölü’ne girdi. Hanalp Göle girdikten sonra bir daha su yüzeyine çıkamadı.

Bunun üzerine Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kıyıda göl üzerinde ve dalgıçlar ile beraber arama çalışmalarına 8. Gününde devam ediyor. 40 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda 22 yaşındaki gencin bedenine halen ulaşılamadı.

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