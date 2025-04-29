Van Gölü’ne uçtu

Kaynak: İHA
Van Gölü’ne uçtu

Van Gevaş’ta kontrolden çıkan bin minibüs Van Gölü’ne uçtu. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan Bülent Börek firmasına ait minibüsün Van Gölü'ne uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ESS 925 plakalı bir börek firmasına ait minibüs, kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

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