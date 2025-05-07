Van Gölü’nün incisinde bahar şöleni! Çiçekleri objektiflerde can buluyor

Van Gölü’nün masmavi sularında bir doğa ve tarih hazinesi olan Akdamar Adası, bu yıl dördüncü kez düzenlenen Badem Çiçeği Foto Safari etkinliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyadan gelen fotoğrafçıları bir araya getirdi.

Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) ile TÜRSAB Doğu Anadolu Temsilciliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, adanın badem çiçekleriyle süslenen bahar manzaralarını ölümsüzleştirdi.

Uzmanlar, Akdamar Adası’nın hem ekolojik hem de kültürel önemine vurgu yaparak, bölgenin küresel turizmde hak ettiği yere ulaşması gerektiğini belirtti.

DOĞANIN BAHAR SENFONİSİ VE TARİHİ MİRAS

Akdamar Adası, Van Gölü’nün ikinci büyük adası olarak, 915-921 yılları arasında Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından inşa ettirilen Akdamar Kilisesi (Anıt Müze) ile ünlü. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bu tarihi yapı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bahar aylarında badem çiçeklerinin adayı pembeye ve beyaza boyaması ise görsel bir şölen sundu.

Foto Safari, bu doğal güzellikleri ve tarihi dokuyu birleştirerek, katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşattı.

Etkinlik kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 200’den fazla fotoğrafçı, adanın badem çiçekleriyle kaplı yamaçlarında ve kilisenin taş oymaları arasında çekim yaptı. Profesyonel jüri tarafından değerlendirilen eserler, adanın doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladı.

Uzmanlar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Akdamar Adası, sadece Van’ın değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bu etkinlik, doğamızı ve tarihimizi küresel ölçekte tanıtma fırsatı sunuyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Akdamar Adası’nın ekolojik ve kültürel önemi, uluslararası bilim dünyasının da radarında.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden çevre bilimci Prof. Dr. Kate Watkins, adanın biyoçeşitliliği üzerine yaptığı araştırmada, “Van Gölü’nün alkali sularıyla çevrili Akdamar Adası, endemik bitki türleri ve göçmen kuşlar için eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Badem çiçekleri, bu ekosistemin önemli bir göstergesi” dedi. Watkins, adanın korunması için sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kültürel miras uzmanı Prof. Dr. Andrew Graham-Dixon ise Akdamar Kilisesi’nin sanatsal değerine dikkat çekti:

“Kilisenin taş oymalarındaki detaylar, 10. yüzyıl Ermeni mimarisinin zirvesini temsil ediyor. Bu yapı, sadece dini değil, aynı zamanda sanatsal ve tarihi bir başyapıt.”

Graham-Dixon, Foto Safari gibi etkinliklerin, adanın küresel çapta tanınırlığını artırarak kültürel koruma çabalarına katkı sağladığını belirtti.

Turizm ve sürdürülebilirlik üzerine çalışan ABD’li akademisyen Dr. Michael Hall, Akdamar Adası’nın inanç ve doğa turizmi açısından potansiyeline işaret etti. Hall, “Bölgedeki huzur ortamı, turist sayısını artırıyor. Ancak, bu tür destinasyonların korunması için ziyaretçi yönetimi ve çevre dostu uygulamalar kritik önemde” dedi. Hall’un Tourism Management dergisinde yayımlanan çalışması, Akdamar gibi destinasyonların yerel ekonomiye katkısını ve turizmde sürdürülebilirlik gerekliliklerini ele aldı.

FOTO SAFARİ’NİN KATKILARI VE GELECEK VİZYONU

Bu yılki Foto Safari, 162 bin ziyaretçiyle rekor bir katılıma sahne oldu. Foto Safari, adanın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra, bölge turizmini canlandırdı. Gelecek yıllarda uluslararası katılımcı sayısını artırmayı hedefledi.

Fotoğrafçıların çektiği kareler, sosyal medya platformlarında paylaşılarak adanın tanıtımına katkı sağladı. Badem çiçeklerinin arasında çekim yapmak, adanın tarihine dokunmak unutulmaz bir deneyim.

EFSANELERLE DOLU BİR ADA

Akdamar Adası, sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, aynı zamanda efsaneleriyle de dikkat çekti. Adanın ismi, Ermeni şair Hovhannes Tumanyan’ın anlattığı bir aşk hikayesine dayanıyor.

Efsaneye göre, adada yaşayan Tamara adlı bir kız ile bir çoban arasındaki imkânsız aşk, adanın adını “Ah Tamara”dan “Akdamar”a dönüştürmüş. Bu romantik hikaye, adaya mistik bir hava katıyor ve turistlerin ilgisini çekti.

GELECEK İÇİN UMUT VAAT EDİYOR

Akdamar Adası Badem Çiçeği Foto Safari, doğa, tarih ve sanatı birleştiren bir platform olarak her geçen yıl büyümeye devam ediyor.

Uzmanlar, adanın küresel turizm haritasında daha fazla yer edinmesi için altyapı yatırımlarının ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Van, bu eşsiz destinasyonuyla, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar sunmaya hazır.