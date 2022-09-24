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Van İpekyolu Belediyesi personel alacak

Van İpekyolu Belediyesi, mimar olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 06:43
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Van İpekyolu Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Van İpekyolu Belediyesi, mimar olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak

35 yaşını geçmemiş olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun olmak

2 yıllık mesleki deneyime sahip olmak

Van’da ikamet etmek

KPSS P3 puan türünden 70 almış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

İkametgah

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

KPSS sonuç belgesi

SGK hizmet dökümü

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