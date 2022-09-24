﻿Van İpekyolu Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Van İpekyolu Belediyesi, mimar olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak
35 yaşını geçmemiş olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Sağlık sorunu olmamak
Üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun olmak
2 yıllık mesleki deneyime sahip olmak
Van’da ikamet etmek
KPSS P3 puan türünden 70 almış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
İkametgah
Adli sicil kaydı
Askerlik belgesi
KPSS sonuç belgesi
SGK hizmet dökümü
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