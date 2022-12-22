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Van İpekyolu’nda icradan satılık daire

T.C. Van 1. İcra Dairesi tarafından Van İpekyolu'nda 2+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:53
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Van İpekyolu’nda icradan satılık daire

Van İpekyolu’nda icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Van İl, İpekyolu İlçe, ŞEREFİYE Mahalle/Köy, 404 Ada, 107 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Hamitoğlu Sokak kesişiminde, Çohaz Petrol karşısında, Ordu Caddesi'ne 40 mt, Cumhuriyet Caddesi'ne 800 mt. mesafede bulunmaktadır. Ana taşınmaz 8 katlıdır (1 bodrum kat + 1 zemin kat+ 6 normal kat. Zemin katta dükkan, normal katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Her katta 2 adet mesken bulunmaktadır. Yapının dış cephesi dış cephe boyası + polistren köpük ile kaplıdır. Dış kapı alüminyum mamuldür. Bina giriş merdivenleri mermer kaplıdır. Taşınmaz mesken olarak kullanılmakta olup; 2 oda + 1 salon +banyo+ wc + mutfak +2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Doğu ve batı cephelidir. Net alan:62,00 m2 Brüt alan:88,00 m2'dir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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