Van İpekyolu’nda icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Van İl, İpekyolu İlçe, ŞEREFİYE Mahalle/Köy, 404 Ada, 107 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Hamitoğlu Sokak kesişiminde, Çohaz Petrol karşısında, Ordu Caddesi'ne 40 mt, Cumhuriyet Caddesi'ne 800 mt. mesafede bulunmaktadır. Ana taşınmaz 8 katlıdır (1 bodrum kat + 1 zemin kat+ 6 normal kat. Zemin katta dükkan, normal katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Her katta 2 adet mesken bulunmaktadır. Yapının dış cephesi dış cephe boyası + polistren köpük ile kaplıdır. Dış kapı alüminyum mamuldür. Bina giriş merdivenleri mermer kaplıdır. Taşınmaz mesken olarak kullanılmakta olup; 2 oda + 1 salon +banyo+ wc + mutfak +2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Doğu ve batı cephelidir. Net alan:62,00 m2 Brüt alan:88,00 m2'dir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.