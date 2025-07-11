Van Kalesi dolunayda manzarası ile hayran bıraktı

Kaynak: İHA
Van Kalesi dolunayda manzarası ile hayran bıraktı

Van’ın tarihi simgelerinden Van Kalesi, dolunayda eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yaptı.


Van Gölü'nün kıyısında yükselen tarihi Van Kalesi, dolunayda hayran bırakan bir görüntüye sahne oldu. Gece gökyüzünde beliren dolunay, kalenin tarihi siluetiyle birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çeken bu eşsiz anlar, Vanlılara görsel bir şölen sundu. Yüzlerce yıl öncesine dayanan geçmişiyle bölgenin simgelerinden biri olan Van Kalesi, dolunay ışığında adeta masalsı bir atmosfere büründü. Gökyüzünde beliren dolunayın kalenin taş duvarlarıyla oluşturduğu uyum sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Gecenin sessizliğiyle bütünleşen bu görüntüler, izleyenleri hem tarihle hem doğayla baş başa bıraktı.

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