Van Kalesi’nde fotoğraf çektirmek isteyen genç kız aşağı düştü

Kaynak: İHA
Van Kalesi’nde fotoğraf çektirmek isteyen genç kız aşağı düştü

Tarihi Van Kalesi'nde bir genç kızın düşerek yaralanmasıyla ilgili acil bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

İpekyolu ilçesinde saat 18.00 sularında yaşanan olayda, 14 yaşındaki H.S. adlı genç kız, arkadaşlarıyla birlikte kalede fotoğraf çekmek için bulunuyordu.

Ancak dengesini kaybederek aşağıya düşen genç kız için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. Genç kız, kayalık alandan sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kızın bel bölgesinden yaralandığı belirlendi. Hızla hastaneye kaldırılan yaralı genç kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

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