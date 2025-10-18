Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi’nin surlarına, ziyaretçilerin güvenliği için korkuluk yapıldı.

Urartu Krallığı döneminden günümüze kadar ulaşan Van Kalesi, tarih boyunca Urartu, İskit, Med, Pers, Roma ve Sasani gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Tarihi yapısı, heybetli görünümü ve sahip olduğu eşsiz manzarayla Van’ın simgeleri arasında yer alan kale, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Van Gölü ve şehir manzarasını aynı noktadan izleme fırsatı sunan Van Kalesi, ziyaretçilerini etkileyen doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu durum, zaman zaman güvenlik açısından riskleri de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kale surlarına korkuluk yapıldı. Vatandaşlar, alınan önlemin yerinde bir karar olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.



"BENZERİNİ DİYARBAKIR SURLARINDA GÖRMÜŞTÜK"

İHA muhabirine konuşan Murat Geç isimli ziyaretçi, yapılan çalışmaları yerinde bulduğunu belirtti. Gaziantep’ten geldiğini ve Van Kalesi’ni de ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden Geç, "Baktık demirciler burada yeni korkulukları yapmaya başlamışlar. Ama kalenin birçok tarafında çocuklar ve aileler için çok riskli, tehlikeli yerler var. Benzerini Diyarbakır surlarında da görmüştük, birkaç gün sonra orada ölümlü bir kaza olmuştu. Bence turizm açısından çok önemli değerler kalelerimiz. Van Kalesi de çok değerli, çok güzel ve bütün şehre hâkim bir nokta. Fakat tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra turizme açılması daha uygun olur. Çünkü yukarılarda bazı yerler gerçekten çocuklar ve gençler için çok tehlikeli. Allah korusun, ayağı kayan birinin kurtuluşu olmaz" dedi.

Demir korkulukların ve güvenlik önlemlerinin tamamlanması, sonrasında kalenin gezilere tamamen açılmasını öneren Geç, "Bu uzun zaman da almaz, büyük maliyet de gerektirmez. Bürokratlarımıza buradan sesimizi iletmek isteriz" diye konuştu.