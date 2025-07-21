Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Van Kültür Yolu Festivali", şarkıcı Bayhan'ın konseriyle sona erdi.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Bayhan, binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı.

"Tiryakinim", "Seninle olmak var ya" ve "Müjgan" gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

ff.jpg

KIRMIZI SİYAH DEDİRTEREK TEZAHÜRAT YAPTIRDI

Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor'un sevincine de ortak olan Bayhan, seyircilere takımın renkleri olan kırmızı ve siyah dedirterek tezahürat yaptırdı.

Bayhan, "20 yıl aradan sonra ilk defa sizlerle Van'da buluşuyorum. Buluşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

uui.jpg

Bakanlık tarafından 12-20 Temmuz'da düzenlenen tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemek yarışması, resim sergisi gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Vanlılar tarafından büyük ilgi gördü.

Son Haberler
Diyarbakır'da korkunç cinayet: İl il dolaştı ama trajik sondan kaçamadı!
Diyarbakır'da korkunç cinayet: İl il dolaştı ama trajik sondan kaçamadı!
Altın Portakal'a başvurular başladı
Altın Portakal'a başvurular başladı
Düğünlere dronlu takip: Eğlence acıya dönüşmesin!
Düğünlere dronlu takip: Eğlence acıya dönüşmesin!
Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi
Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (21 Temmuz 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi