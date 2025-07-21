Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Bayhan, binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı.

"Tiryakinim", "Seninle olmak var ya" ve "Müjgan" gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

KIRMIZI SİYAH DEDİRTEREK TEZAHÜRAT YAPTIRDI

Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor'un sevincine de ortak olan Bayhan, seyircilere takımın renkleri olan kırmızı ve siyah dedirterek tezahürat yaptırdı.

Bayhan, "20 yıl aradan sonra ilk defa sizlerle Van'da buluşuyorum. Buluşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından 12-20 Temmuz'da düzenlenen tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemek yarışması, resim sergisi gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Vanlılar tarafından büyük ilgi gördü.