Van Muradiye Şelalesi buz tuttu

Gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Muradiye ilçesinde, şelalenin bazı kısımları buz tutarak muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.

Gündüz sıcaklığının eksi 2, gece sıcaklığının ise eksi 12 derece olarak ölçüldüğü Muradiye ilçesindeki doğa harikası şelale, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.

Erzurum'da dağcılar buz tutan şelalelere tırmandı

Buz tutmuş haliyle dikkat çeken şelale, vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

Doğu Ekspresi turuna katılan ve gezi amaçlı olarak şelaleye gelen kafile, oluşan manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğu Ekspresi turuna katılan doğaseverler, "Van'ın doğal güzelliklerini gezdik, şelaleyi seyrettik, muhteşem bir doğa manzarası var. Harika bir ortam, herkesi buraya davet ediyoruz. Buradan Doğubayazıt ve Kars'a gideceğiz. Kars'ta trenle 36 saat sürecek bir yolculukla Ankara'ya devam edeceğiz" dediler.