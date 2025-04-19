Van Muradiye'de feci kaza: Tabela direğine çarpan otomobilde 3 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak tabela direğine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 AAZ 700 plakalı otomobil, iddialara göre önünde seyreden bir aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki refüjde bulunan bir tabela direğine şiddetle çarptı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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HASTANEDE ACI KAYIP: 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisine ise devam ediliyor.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Muradiye-Van kara yolunun söz konusu bölümü trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılması bekleniyor. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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