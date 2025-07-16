Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

2023 yılında toplam 26.155 kişiyi ağırlayan müze, 2024’te bu sayıyı 30.112 kişiye çıkardı. 2025 yılı ise daha şimdiden bir rekor yılı olma yolunda ilerliyor.

Yalnızca yılın ilk altı ayında 79.499 ziyaretçiye ulaşan Van Müzesi, 2023’ün ilk altı ayına göre %601 artış göstererek dikkatleri üzerine çekti.

YOLU FESTİVALİ: MÜZEYE YENİ ZİYARETÇİLER KAZANDIRDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği ve bu yıl Van’da da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali, şehrin kültürel değerlerine olan ilgiyi daha da artırdı.

Festival kapsamında düzenlenen konserler, sergiler, tiyatro gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla birlikte Van Müzesi hem yerli hem de yabancı turistler tarafından daha çok ziyaret ediliyor.

VAN MÜZESİ: URARTU’DAN GÜNÜMÜZE BİR ZAMAN YOLCULUĞU

Yenilenen modern binasında 2019 yılında kapılarını açan Van Müzesi, zengin koleksiyonları ve etkileyici teşhir düzeniyle bölgenin kültürel belleğini yansıtan en önemli müzelerden biridir.

• Urartu döneminden kalma mühürler, silahlar, takılar ve çivi yazılı tabletler,

• Van Kalesi kazılarından çıkan eserler,

• Etnografik bölümler ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kıyafetler ve eşyalar,

ziyaretçilerine adeta bir tarih yolculuğu yaşatıyor.

Müze yalnızca arkeolojik koleksiyonlarıyla değil, interaktif sergi alanları, çocuklar için eğitim köşeleri ve rehberli turlarıyla da her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

TURİZMDE VAN RÜZGARI

Van Müzesi ile birlikte Van Kalesi Örenyeri ve Akdamar Anıt Müzesi de yoğun ilgi görmekte.

2025 yılının ilk yarısında üç müze toplamda 200.801 ziyaretçiyi ağırlayarak Van’ın kültürel turizmdeki yükselişini perçinledi.