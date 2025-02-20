Van Persie futbola başladığı yere dönecek: Bugün görüşecekler

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord, takımın başına Robin van Persie'yi getirmeye hazırlanıyor. The Athletic'in haberine göre; Brian Priske ile yollarını ayıran Feyenoord, Robin van Persie'yi antrenör olarak takımın başına getirmenin eşiğinde. Taraflar bugün bir araya gelerek görüşme yapacak.

Daha önce Feyenoord U18 takımını da çalıştıran Robin van Persie, bu sezon Heerenveen ile çıktığı 23 maçta takımına 27 puan topladı.

Feyenoord, Hollanda Ligi'nde 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off etabında Milan'ı eleyerek son 16 turuna yükseldi.



BİR DÖNEM FENERBAHÇE’DE FORMA GİYMİŞTİ

Futbola 1996 yılında Feyenoord alt yapısında başlayan Robin van Persie, 2004 yılında Arsenal'e transfer oldu. 8 sezonluk Arsenal kariyerinin ardından üç yıl da Manchester United forması giyen Uçan Hollandalı, 2015-2018 yılları arasında da Fenerbahçe forması giydikten sonra bir sezonluk Feyenoord kariyerinin ardından futbola veda etti.