Cumhuriyetin 102'nci yılı sebebiyle Van Valiliği bahçesinde bir tören yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine kayyum olarak atanan Van Valisi Ozan Balcı, askerleri ve törene katılanları selamladı. Vali Balcı'nın görüntülerinin de içinde bulunduğu törene ait görüntülerden bir video düzenlendi.

GRUP YORUM'UN YASAKLI ŞARKISI KULLANILDI

Ancak, yapılan törenden çok düzenlenen videonun arka fonuna konulan müzik konuşuldu. Valilikte gerçekleşen törenin videosunda şarkıları yasaklanan Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz" parçası kullanıldı.

AKILLARA 'BEYNELMİLEL' FİLMİNDEKİ SAHNE GELDİ

Yaşanan olay geçmiş yıllarda çekilen 'Beynelmilel' filmindeki bir sahneyi akıllara getirdi. Sahnede darbe yapan cuntacı generalin ziyaret ettiği bir köyde (Döneme göre Kenan Evren) orkestra grubu, enternasyonal sosyalist marşı çalıyor. Çalınan marş sonrası bölgede bulunan silahlı korumalar, orkestra ekibinin etrafını sarıyor. darbeci general ve törene katılan diğer insanlar alandan hızla ayrılıyor.

NE OLMUŞTU?

Grup Yorum'un YouTube’daki 454 videosu “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” nedenilye erişime engellenmiş, daha sonra da şarkıları Spotify'dan kaldırılmıştı.

"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" isimli enstrümantel ezgi, Grup Yorum'un 1999 yılında çıkardığı Kucaklaşma albümünde yer almıştı.

Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu Mayıs 2025'te yasaklanmıştı.

Yasağa “millî güvenlik ve kamu düzeninin” korunması gerekçe edilmişti. Böylece Grup Yorum YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılındı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Grup Yorum şarkıları paylaştığı için kendi Youtube kanallarına da erişimin engellendiğini açıklamıştı.

BEYNELMİLEL FİLMİ NE ANLATIYOR?

Beynelmilel, Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez'in yönettiği sinema filmi. 2006 yılında çekilen film, gösterime Ocak 2007'de girdi. Filmde 12 Eylül 1980 sonrası sıkı yönetiminin, doğuda yerel halk ve çalgıcı sınıfı (gevende) üzerine etkileri trajikomik bir şekilde anlatılır.