Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2- Araştırma Görevlisi kadroları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), atama yapılacak programın eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda en az 70 Puan almış olmak. Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandan En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)

4- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır:

1- Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.

* Öğretim Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/555/12471"

* Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/555/12472"

2- Özgeçmiş

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi

4- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır.)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

6- Başvurulan kadro için istenilen alan ile ilgili halen yükseklisans öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir. e-Devlet harici alınacak öğrenci belgesi mutlaka Aslı, ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

7- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

8- Deneyimli olmak koşullu kadrolarda; adayların çalışılan yada çalışmakta olduğu iş yerinden alanı ve görev yaptığı tarihleri gösterir yazılı/imzalı belge ve bu yazılı belgeyi deslekleyen SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için ise hizmet belgesi ve bunu destekleyen resmi kurumlardan alacağı üst yazı.

9- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

10- Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge.)

12- Kimlik Fotokopisi