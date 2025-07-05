Van'a şehir hastanesi geliyor. İlk kazma vuruldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında inşa edilecek.

800 yataklı yeni hastane binasıyla birlikte mevcut hastane, "şehir hastanesi" statüsü kazanacak.

240 bin metrekarelik alana inşa edilecek sağlık kompleksinin ihalesi kısa süre önce tamamlanırken, alanda kazı ve temel hazırlık çalışmaları başladı.

Modern tıbbi donanımı ve kapasitesiyle bölgenin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alacak.

Van Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte kentin sağlık hizmet altyapısında büyük destek olacak.