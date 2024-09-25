Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Van'a bağlı Çatak ilçesinde zırhlı araçlar ve jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile gerçekleştirilen keşif gözetleme faaliyetinde 1 terörist belirlendi.

Terörist, jandarma Atak taarruz helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLAR 365 GÜN DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya, teröristin kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.