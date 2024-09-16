Van’da 11 bin 972 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van’da 11 bin 972 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 26 adet cep telefonu ve 11 bin 972 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçları faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "9-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, İpekyolu ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 111 olayda 120 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 26 adet cep telefonu, 20 paket puro, 11 bin 972 paket bandrolsüz kaçak sigara, 22 adet elektronik sigara ve 5 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir" denildi.

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