Van’da 11 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Kaynak: İHA
Van’da 11 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ercil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada otomobil içerisinde yapılan aramalar neticesinde ülkeye yasadışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli Erciş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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