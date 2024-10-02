Van'da 11 gündür kayıp olan Sümeyye Aziz bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kayıp başvurusu bulunan çocuk 2010 doğumlu Sümeyye Aziz isimli kızımızın İpekyolu ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edilmesi üzerine, 30 Eylül 2024 tarihinde tespit edilen ikamete geçilerek kayıp kızımız Sümeyye Aziz'e ulaşılmış ve ailesine kızımızın bulunduğu bilgisi verilmiştir" denildi.

ROJİN KABAİŞ HALEN ARANIYOR

Van’da kaldığı öğrenci yurdundan ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş ise halen kayıp. Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Bugünkü çalışmalarda Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak.