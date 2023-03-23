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Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Van’da bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.   

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 19:54
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Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   

Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   
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Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen istihbari faaliyetler sonucunda bir şahsa ait market ve ev takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda kaçak sigara depolandığı tespit edilen söz konusu ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalar neticesinde içlerinde bandrolsüz veya sahte bandrollü sigaraların bulunduğu belirlenen toplam 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaranın 552 bin lira değerinde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam eden soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde ele geçirilen kaçak sigaranın el altından piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. Ekiplerce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye, başta gümrüklü sahalar olmak üzere tüm ülkede kararlılıkla devam ediliyor. (İHA)    

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