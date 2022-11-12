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Van'da 29 kilo esrar ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği arazi aramasında, 29 kilo 440 gram kubar esrar ve 23 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:12
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Van'da 29 kilo esrar ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'da 29 kilo esrar ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı koordinesinde Saray ilçesi kırsalında arama faaliyeti yürüttü. Ekiplerin arazide yaptığı aramalarda, 29 kilo 440 gram kubar esrar ile 23 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

 

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