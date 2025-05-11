Van’da 3 tondan fazla inci kefali ele geçirildi

Kaynak: DHA
Van’da 3 tondan fazla inci kefali ele geçirildi

Van’da jandarma ekipleri inci kefallerini korumak için denetimlere devam ediyor. Jandarma ekipleri son 1 haftada kaçak avlanan 3 ton 820 kilo inci kefali ele geçirdi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7/24 denetimler yapıyor.

04-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 24 olaya müdahale edilirken, 3 ton 820 kilogram kaçak avlanmış inci kefali, 3 şişme bot ve 2 bin 245 metre uzunluğunda ağ ele geçirilerek el konuldu. Kaçak balık avlayan 15 kişiye ise 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da, İnci Kefalinin üreme döneminde hassasiyet göstermeleri, kaçak avcılığı ihbar etmeleri ve doğayı koruma sorumluluğunu paylaşmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

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