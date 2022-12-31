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Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 33 afyon sakızı ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:53
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Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak ilçe kırsalında yapılan aramada, 33 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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