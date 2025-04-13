Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Dördüncü kez sallandı (13 Nisan 2025)

Tuşba ilçesi saat 11.58 ve 11.59'da 3.2 ve 4.2 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada Koçköy ve Akçaören mevkilerindeki depremlerin 4.4 ve 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2025
AKCAOREN-(VAN) https://t.co/lyAeaYjbI6
13.04.2025, 11:59:36 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 11.0 km#Kandilli
Şehir merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremler kısa süreliği paniğe neden oldu.
Aynı bölgede saat 10.53 ve 11.39 sıralarında 3.4 ve 4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşanmıştı. Koçköy ve Satıbey mevkiilerinde bu depremlerin de 5.5 ve 5.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.
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#DEPREM
KOCKOY-(VAN) https://t.co/cd3rr3ea9v
13.04.2025, 11:39:04 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2025
DEPREME ARACINDA YAKALANDI
Deprem sırasında aracında olduğunu belirten İbrahim Abi, "Çok şiddetliydi. O sırada araçtaydım, sallanınca dışarı çıktım. Baya korktum. Kenar mahallelerde daha çok hissedilmiş" dedi.