Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Dördüncü kez sallandı (13 Nisan 2025)

Tuşba ilçesi saat 11.58 ve 11.59'da 3.2 ve 4.2 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada Koçköy ve Akçaören mevkilerindeki depremlerin 4.4 ve 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Şehir merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremler kısa süreliği paniğe neden oldu.

Aynı bölgede saat 10.53 ve 11.39 sıralarında 3.4 ve 4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşanmıştı. Koçköy ve Satıbey mevkiilerinde bu depremlerin de 5.5 ve 5.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.

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#DEPREM

KOCKOY-(VAN) https://t.co/cd3rr3ea9v

13.04.2025, 11:39:04 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 5.5 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2025

DEPREME ARACINDA YAKALANDI

Deprem sırasında aracında olduğunu belirten İbrahim Abi, "Çok şiddetliydi. O sırada araçtaydım, sallanınca dışarı çıktım. Baya korktum. Kenar mahallelerde daha çok hissedilmiş" dedi.

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