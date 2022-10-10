Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.37'de İran'ın Marand şehri ile Van'ın Başkale ilçesi arasında 4.4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.37'de İran'ın Marand şehri ile Van'ın Başkale ilçesi arasında 4.4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiği bildirildi.
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