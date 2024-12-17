Van’da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobil içerisinde ülkeye yasadışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli İ.O. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Van’da 5 düzensiz göçmen yakalandı

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