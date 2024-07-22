Van’da 84 araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
Van’da 84 araç trafikten men edildi

Van’da ekiplerin başlattığı çalışmalarda 84 araç trafikten men edildiği belirtildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına ilişkin 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bin 537 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 10 bin 170 aracın kontrolü sağlandı. 444 sürücü ve araca 1.277.705 lira idari para cezası uygulandı. 84 araç trafikten men edildi. 109 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden dolayı 249.184 lira TİPCK tutanağı tanzim edildi” ifadelerine yer verildi.

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