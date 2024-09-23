Van’da 89 araç trafikten men edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da 89 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 89 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi.

2 bin 63 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiğini ifade edilen açıklamada, "12 bin 399 araç kontrol edildi, 522 sürücü ve araca 1 milyon 336 bin 926 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 89 araç trafikten men edildi. 111 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 219 bin 478 TL idari para ceza tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.

1 haftada 5 bin 81 trafik cezası yazıldı1 haftada 5 bin 81 trafik cezası yazıldı

Van’da 89 araç trafikten men edildi

Van’da 89 araç trafikten men edildi

Van’da 89 araç trafikten men edildi

Van’da 89 araç trafikten men edildi

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