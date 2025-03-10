Van’da aranan 56 firari tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 59 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet cep telefonu ve 5 bin TL nakit para ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 170 paket kaçak sigara, 50 adet tarihi eser sikke ve 1 adet dedektör ele geçirilmiştir.

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İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 171 şahıs yakalanmış, 172 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.