Van beyaza büründü: Yollar ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van beyaza büründü: Yollar ulaşıma kapandı

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari kara yolunda 2 TIR kayarken, kara yolu ise trafiğe kapatıldı.

Van Başkale ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin de düştüğü Van-Hakkari kara yolu Çamlık mevkisinde 2 TIR'ın kayarak yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgeye gelen iş makineleri, yolda kalan TIR'lar çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı.

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İlçede yüksek kesimlerde otlatılan koyun sürüsü de kar yağışına yakalandı.

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İlçede kar yağışı etkisini sürdürürken; ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde de yoğun kar yağışı, etkisini gösterdi.

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Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Van'da beyaza büründü: Yollar ulaşıma kapandı

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