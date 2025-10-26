Van Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığının iş birliğinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti sonucunda bin 859 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler R.Ç. (56), A.K. (48) ve F.C.S. (33) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem başlatılmıştır."