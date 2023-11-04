Van'da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Van’da bir askerimizin şehit oldu. EYP patlaması sonucu şehit düşen askerin Ulş.Söz.Er Samet Bektaş olduğu açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Van'da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Van’da er Samet Bektaş’ın EYP patlaması sonucu şehit olduğu bildirildi.

MSB’nin açıklamasında “Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadeleri yer aldı.

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ŞEHİT ATEŞİ KAHRAMANMARAŞ'A DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kazandere Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, naaşının tören düzenlendikten sonra memleketine uğurlanacağı ve yarın kılınan cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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