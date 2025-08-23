Van'da caddeler yeniliyor!

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü kapsamlı yol yenileme çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir Caddesinden Sıhke Caddesi Mustafa Altaylı parkına uzanan buradan da İskele Caddesi üzerinden Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesine bağlanan yaklaşık 1.3 kilometrelik caddeyi baştan sona yeniliyor. Kent genelindeki alternatif güzergâhları yenileyen belediye, eski Cezaevi Caddesi, Terzioğlu, Suvaroğlu ve Polatoğlu caddelerinin ardından Altaylı ve Oğuz Caddelerini de yenileme kapsamına aldı. Kazım Karabekir Caddesi ile Hıdırellez Caddesi arasında kalan 1.3 kilometrelik güzergâhta yapılacak çalışmalarla mevcut asfalt ve kaldırımlar sökülerek altyapı ve üstyapı tamamen yenilenecek. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalarla mevcutta büyük bölümü kaldırımsız olan, asfaltı yıpranan ve altyapısı yetersiz kalan cadde; drenaj hattı, yeni kaldırım ve sıcak asfalt serimi ile modern ve güvenli bir görünüme kavuşturulacak.

"CADDELER TRAFİĞE 45 GÜN KAPALI OLACAK"

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü başlayacak çalışmalar nedeniyle, söz konusu 1.3 kilometrelik güzergâh 45 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak.